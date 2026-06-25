Генштаб ЗСУ повідомляє про 28 російських атак на Покровському напрямку протягом дня

Від початку доби 25 червня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, три боєзіткнення фіксувалися на Північно-Слобожанському й Курському напрямку, вісім – на Південно-Слобожанському.

Російські загарбники п’ять разів атакували на Куп’янському напрямку, в районі Піщаного та в бік Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки та Новоплатонівки.

За даними штабу, з 14 сутичок на Лиманському напрямку дві ще тривають. Також тривають два бої на Слов’янському напрямку, де Сили оборони зупинили 17 спроб РФ просунутися вперед.

Один раз російська армія намагалася відтіснити підрозділи ЗСУ на Краматорському напрямку, поблизу Малинівки. Українські війська відбили 18 штурмів на Костянтинівському напрямку.





«Усього 28 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Іванівка, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне», – йдеться в зведенні.

Чотири російських атаки командування зафіксувало на Олександрівському напрямку, 20 – на Гуляйпільському.

Тричі російські війська штурмували позиції Сил оборони на Оріхівському напрямку.

Генштаб зазначає, що не фіксував російських штурмових дій на Придніпровському напрямку від початку доби.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

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Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Армія РФ просувається на обох флангах Костянтинівки Донецької області, у самому місті з’явилася «червона зона» – проєкт DeepState позначив її на своїй мапі 16 червня. Зважаючи на неї, агресор зміг закріпитися на невеликій ділянці на південній околиці Костянтинівки і збільшив «сіру зону» поблизу і в місті, вказують Донбас Реалії. Українські захисники повністю контролюють північну частину і центр Костянтинівки, з трьох боків йдуть бої.