Голова енергетичного комітету Ради прокоментував, чи пов’язані відключення світла зі «Міндічгейтом»

Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував, чи пов’язані масові відключення електроенергії та тепла з можливими корупційними схемами в енергетиці, які розслідують САП і НАБУ(«Міндічгейт»).

«Ми хочемо спростити ситуацію: була корупція, а якби її не було і за ці гроші збудували укриття, то в усіх була б електроенергія. На жаль, я думаю, що таке твердження не є вірним. Тому що захистити нашу енергосистему від таких ударів повністю або хоча б у більшій частині – неможливо... Я боюся, що кількість атак, кількість засобів – «шахедів», ракет, балістичних ракет – і взагалі конфігурація енергетики дають такий підсумок, що проблеми від таких обстрілів уникнути фактично неможливо», – зазначив він.

Водночас голова комітету визнав, що ефективніше використання ресурсів могло б дещо зменшити масштаби відключень.

«Щоб було трохи краще – можливо, на одну чергу відключень менше – допускаю. Але ефективна робота – це не тільки щось зробити чи десь не вкрасти. На мою думку, ефективна робота – це ще й щось не робити. Наприклад, в «Укренерго» більше займалися проєктом захисту третього рівня – перенесенням під землю частин підстанцій. Як на мене, це нерозумна і неефективна трата величезних грошей. Ці проєкти були довгобудами і по факту цієї зими результату не принесли. А ту суму грошей, яку витратили, можна було спрямувати на звичайний другий рівень захисту, але на значно більшій кількості об’єктів. Тому це не тільки про те, вкрали чи не вкрали, збудували чи набудували. Десь, можливо, не треба було щось робити, а треба було зробити щось інше», – зазначив Андрій Герус.

На уточнююче запитання, чи існує прямий зв’язок між можливими схемами Міндіча та нинішніми масштабними відключеннями, він відповів:

«Зв’язок, я думаю, є. Питання – який він. Чи можна було ті гроші встигнути направити саме в енергетику – не в державний бюджет, не на оборонку, не на армію – і встигнути щось ефективно збудувати, додатково захистити, добудувати так, щоб не було великих відключень. Це теж питання. Тому що відключення у нас є з різних причин. Тому я кажу: зв’язок є. Але та велика кількість атак, сил і засобів, ракет – усе це летить по різних об’єктах. Я думаю, що в будь-якій країні світу були б великі проблеми за такої ситуації», – сказав він.

Герус наголосив, що ключовим напрямом мало б бути інвестування в розвиток розподіленої генерації, особливо в центральних і лівобережних регіонах. За його словами, навіть за наявності додаткових ресурсів цей процес неможливо реалізувати швидко.

«Але все одно це не процес, який робиться за місяць, за пів року чи навіть за рік. Це процес, який буде робитися роками. Просто з кожним роком ми будемо ставати трошки сильнішими», – підсумував він.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції. Згодом Тимур Міндіч заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями».

