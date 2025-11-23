Українці у світі вшанували пам’ять жертв Голодомору

22 листопада в різних країнах світу відбулися акції зі вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Зокрема, в соборі Святого Патрика в Нью-Йорку (США) провели панахиду, там за ініціативи Українського конгресового комітету Америки (УККА) зібралося духовенство різних конфесій, дипломати і лідери громади.

Як повідомляє УККА, президент громади Михайло Савків наголосив на відповідальності зберігати правду й пам’ять.

Митрополит Антоній, предстоятель Української православної церкви США говорив про дітей, які загинули під час Голодомору, зазначивши, що «одна третина всіх жертв були маленькими дітьми – життя, обірвані ще до того, як могли розквітнути».



Кілька посадовців і дипломатів виступили з короткими промовами. «Я ніколи не пропускаю цей захід, – сказав американський сенатор Чарльз Шумер і наголосив на моральних уроках трагедії. – Один геноцид у Європі приходив за іншим. Пам’ятаючи про Голодомор, ми згадуємо, що стається, коли світ відвертає очі від людських страждань».

Посол України в США Ольга Стефанішина сказала, що Голодомор – це «жива пам’ять, яка зберігається в ДНК українського народу», додавши: «Нічого не буде забуто. Нічого не буде стерто. Має восторжествувати справедливість».

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник зазначив, що говорити про Голодомор це не зосереджуватися на ролі жертв, а захищати правду: «Причина, з якої ми наполягаємо називати це тим, чим воно було – геноцидом, у тому, що правда є необхідною, щоби запобігти майбутнім злочинам».

Серед присутніх були також були владика Борис Гудзяк, митрополит Філадельфійський Української греко-католицької церкви, та архієпископ Данило Зелінський з Української православної церкви США.

У Чехії вшанувати загиблих у роки Голодомору представників української громади зібрало посольство України біля пам’ятника жертвам комунізму, де запалили свічки.

«Пам’ять – це не тільки наш спільний біль, але також наш спільний обов’язок, обов’язок перед тими, кому Сталін не дав сказати через те, що вбив голодом, обов’язок перед тими, хто не дочекався дня, щоб він міг сказати правду світові, і обов’язок перед наступними поколіннями, щоб подібне зло не повторилося», – сказав посол України в Чехії Василь Зварич.

Він подякував Чеській Республіці, яка раніше визнала Голодомор геноцидом українського народу. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, до акції вшанування пам’яті, на яку зібралося близько сотні осіб, також долучився посол Аргентини в Чехії.

Тим часом, у Варшаві поминальне богослужіння пройшло на Вольському православному цвинтарі біля пам’ятника жертвам Голодомору, повідомило посольство України в Польщі.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять однієї з найбільших трагедій українського народу. Нас намагалися знищити голодом і позбавити права на власну історію та майбутнє. Але українці вистояли. Ми пережили Голодомори, війни й репресії – і вистоїмо сьогодні. Жоден диктатор не здатен зламати наш народ. Ми пам’ятаємо мільйони беззбройних жертв минулого і робимо все, щоб подібне більше ніколи не повторилося. Сьогодні з нами наші партнери, міжнародна спільнота і правда. Ми тримаємо лінію спротиву злу заради життя і свободи», – заявив посол України Василь Боднар.

В акції взяли участь представники української громади, іноземного дипломатичного корпусу, працівники посольства України, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Вшанувати пам’ять жертв Голодомору прийшли і українці в Торонто. У Конгресі українців Канади оприлюднили фото з акції.

Посольство України в Канаді повідомило, що в День пам’яті жертв Голодомору український прапор біля посольства приспустили.

Поминальні акції відбувалися також в інших країнах.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн, і парламенти по всьому світу почали визнавати Голодомор геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору-геноциду 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

