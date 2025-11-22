В Україні вшановують памʼять жертв Голодоморів

В Україні сьогодні, 22 листопада, вшановують памʼять жертв Голодоморів.

Сьогодні о 16:00 українці мають запалити свічки у памʼять про загиблих через Голодомори.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська беруть участь в офіційних заходах вшанування.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн, і парламенти по всьому світу почали визнавати Голодомор геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору-геноциду 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Спецпроєк Радіо Свобода, присвячений Голодомору-геноциду, за лінком

Відеосвідчення очевидців Голодомору 1932–1933 років тут



