«Криза має вирішуватися через діалог»: голова МЗС Іспанії в Києві

Міністр закордонних справ, Євросоюзу і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено відвідує Україну 9 лютого. Про це він заявив під час пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

У відповідь на питання журналістів про готовність Іспанії надати Україні зброю представник Мадриду вказав на необхідність вирішення ситуації «через діалог».

«Треба розуміти, що політика як Іспанії, так і Євросоюзу в цілому, і це було підтверджено на останній Раді міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, полягає в тому, що ця криза має вирішуватися через діалог та за допомогою зусиль, які вже докладаються», – сказав Буено.

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За повідомленням МЗС України, Кулеба під час зустрічі поінформував голову іспанської дипломатії щодо безпекової ситуації поблизу кордонів України та на її окупованих територіях.

«Дипломатія продовжує працювати над зниженням напруги. Сьогодні важливо всім усвідомлювати, що йдеться не лише про загрози для безпеки України, але й про захист всієї безпекової архітектури Європи. Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежатиме майбутнє Європи та кожної окремої європейської країни», – йдеться в коментарі Кулеби.

Як зазначили в міністерстві, Буено під час візиту висловив «готовність Мадрида до злагодженої роботи всередині ЄС задля втілення комплексного пакету стримування Росії, насамперед застосування нових жорстких санкцій».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.