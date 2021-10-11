Головне на ранок: акції в Козині, російські суди над громадянами України та протести в Польщі

На Київщині пройшли акції під будинками Зеленського і Порошенка

У Кончі-Заспі та Козині під Києвом увечері 10 жовтня відбулися акції під будинками чинного і колишнього президентів України – Володимира Зеленського та Петра Порошенка. За повідомленням політичного активіста Віктора Трегубова, протестувальники під будинком чинного президента України в Кончі-Заспі мають на меті «передати привіт Зеленському». Тим часом, під будинком п’ятого президента Петра Порошенка тривало протистояння двох груп людей. Увечері поліція Київської області повідомила про перший адміністративний протокол за дрібне хуліганство, складений на акції під будинком Порошенка.

Сторони збройного конфлікту в Лівії підписали угоду про усунення іноземних сил

Місія ООН заявила, що спільна військова комісія щодо Лівії, у складі якої по п’ять представників від кожної сторони, досягла домовленостей наприкінці триденних переговорів за сприяння ООН у Женеві. Спеціальний представник ООН з Лівії Ян Кубіс заявив, що угода «відповідає на вимогу лівійського народу і створює позитивний імпульс, на який слід спиратися, щоб рухатися вперед до стабільного та демократичного етапу».

Лівія розділена між урядом національної згоди в Тріполі, підтримуваним ООН, а також Туреччиною та Катаром, та адміністрацією, яка контролює східні території. Сили на чолі з польовим генералом Халіфою Хафтаром підтримують Росія, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати.

Петиція з вимогою заборони концертів артистів із Росії набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Зеленський

Петиція з вимогою повної заборони концертної діяльності артистів із Росії до повернення Криму в склад України та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами набрала на сайті президента 25 тисяч голосів. Тепер на цю петицію має відреагувати президент України Володимир Зеленський. Ініціатор петиції, телеведучий та громадський діяч Ігор Кондратюк написав, що переконаний – «громадяни країни-агресора… насправді не несуть ніякої культури». Він припустив винятки із цієї заборони для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії.

У Росії та окупованому Криму сьогодні відбудуться три суди у справах громадян України

У понеділок, 11 жовтня, у Росії та окупованому нею Криму відбудуться три судових засідання у справах громадян України, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. У підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя розглядатимуть справу Фазіла Емірсуінова щодо «невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації чи загрозі її виникнення».

У Військовому апеляційному суді міста Власіха Московської області відбудеться судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» стосовно учасників так званої «красногвардійської групи». Суд розглядатиме апеляцію захисту на вирок Південного окружного військового суду. У Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону очікується засідання у «справі Хізб ут-Тахрір». Очікується розгляд справи Тимура Ялкабова по суті.

У Польщі відбулися масові акції за збереження країни в Євросоюзі

У Польщі тисячі людей увечері 10 жовтня протестували проти рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції над законодавством Євросоюзу. У Варшаві демонстранти зібралися на Замковій площі під гаслами «Ми залишаємося!», «Ми – Європа!».

Аналогічні акції відбулися в Гданську, Познані, Щецині, Кракові та деяких інших містах. Конституційний суд Польщі раніше цього тижня ухвалив, що законодавство Польщі має верховенство над законодавством ЄС. Судді відзначили, що окремі положення законів Євросоюзу суперечать Конституції Польщі.