Головне на ранок: евакуація з Афганістану, новий вирок Крисіну та закон про олігархів

ГУР Міноборони заявляє про евакуацію ще близько 100 людей з Афганістану

Україна евакуювала ще 96 людей з Афганістану, заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 23 вересня. За повідомленням, цьому передували переговори за участі Міністертва закордонних справ, ГУР Міноборони, Офісу президента, представників Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану. Увечері літак із евакуйованими з Афганістану прибув до Києва.

США дозволили Коломойському продати нерухомість у Техасі, щоб виплатити борги

Влада Сполучених Штатів дозволила компанії українського олігарха Ігоря Коломойського продати будівлю в Техасі, яка раніше була заморожена у справі про відмивання коштів, для виплати податкового та інших боргів. Згідно з судовими документами, північнотехаська компанія з нерухомості Centurion American погодилася викупити будівлю за 23,3 мільйона доларів. Очікується, що продаж буде завершений 27 вересня.

Засудженому у справі про вбивство журналіста Веремія Крисіну винесли ще один вирок

Дарницький районний суд Києва виніс ще один вирок фігуранту справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія у 2014 році Юрію Крисіну. Цього разу Крисіна визнали винним у справі про викрадення та катування активістів під час Революції гідності та засудили до 8 років ув’язнення. Оскільки термін початку відбування покарання відраховується з 2018 року, Крисін вийде на волю у 2026 році. Захист збирається оскаржити цей вирок.

Верховна Рада ухвалила закон про олігархів у другому читанні

Парламент підтримав закон про «запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», відомий як закон про олігархів, у другому читанні на засіданні 23 вересня. За документ проголосували 279 народних депутатів, проти – 54, 27 утрималися, 19 не голосували.

Доповідь ООН з прав людини: глава місії розповіла про тортури Єсипенка та «справу Чубарова» в окупованому Криму

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер у новій доповіді, яку вона представила в Києві 23 вересня, розповіла про катування фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка. Вона вказала на те, що Слідчий комітет Росії так і не порушив розслідування тортур.

Богнер також згадала про порушення міжнародних стандартів в кримській справі глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого заочно засудили в окупованому Сімферополі до шести років позбавлення волі. За її словами, російська влада порушила право Чубарова на справедливий судовий розгляд.