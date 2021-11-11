Головне на ранок: пандемія не відступає, Україна посилює захист кордону з Білоруссю, арешт ексначальника «Ізоляції»

В Україні утримуються високі показники захворюваності і смертності від COVID-19, у Маріуполі суд узяв під варту затриманого за підозрою в катуванні ув’язнених в незаконній тюрмі угруповання «ДНР» Дениса Куликовського, РНБО визначила дії України у звʼязку з кризою на білорусько-польському кордоні. Про це та інше – в огляді Радіо Свобода.

Статистика коронавірусу в Україні: майже 25 тисяч нових випадків та понад 650 смертей за добу

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462).

«Госпіталізовано – 4 778 осіб, летальних випадків – 652, одужало – 18 896 осіб», – вказали у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3 мільйони людей, 74 857 – померли.

Суд взяв під варту ексочільника донецької «Ізоляції» Куликовського

Приморський суд Маріуполя взяв під варту Дениса Куликовського, затриманого за підозрою в катуванні ув’язнених в незаконній тюрмі угруповання «ДНР», без права застави, повідомив журналіст Радіо Свобода з зали Приморського суду Маріуполя.

Суддя Приморського районного суду Маріуполя Олексій Шишилін, озвучуючи матеріали справи, зазначив, що Куликовському інкримінують незаконне утримування громадян, яких затримувало угруповання «МГБ ДНР», та отримання від них інформації із застосуванням насильства.

«Слідчий посилається на те, що більш м’який запобіжний захід не може забезпечити належної поведінки підозрюваного, і існують ризики: Куликовський може переховуватися, вчинити інше кримінальне правопорушення. Крім того, може переховуватися від суду», – зачитав суддя.

9 листопада Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Члени РНБО розповіли про висновки засідання щодо захисту кордону з Білоруссю від мігрантів

Члени Ради національної безпеки і оборони розповіли про результати засідання 10 листопада, присвяченого, зокрема, ситуації на кордоні з Білоруссю. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це питання було першим на порядку денному.

Напередодні, зазначив він, РНБО отримала дані від розвідників та силовиків.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що виступав на засіданні з доповіддю, хоча не став вдаватися в її деталі. За його словами, українська влада готується до сценаріїв, подібних до того, які наразі тривають на білорусько-польському кордоні.

«Ми сьогодні маємо рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на українсько-білоруському кордоні, сьогодні були визначені ділянки найбільш вірогідні, можливі для масового скупчення мігрантів на території державного кордону і також будуть здійснені посилення охорони державного кордону силами Національної гвардії та Нацполіції», – сказав міністр.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.

Визнання Білоруссю анексії Криму матиме непоправні наслідки для відносин з Україною – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували висловлювання голови МЗС Білорусі щодо окупованого Криму.

Як повідомив речник відомства Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода, МЗС виходить із того, що офіційно Білорусь «підтримує суверенітет і територіальну цілісність» України в міжнародно визнаних кордонах.

«Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права», – заявив речник міністерства.

Раніше російське новинне агентство «РІА Новини» поширило слова голови МЗС Білорусі Володимира Макея, який нібито заявив, що «в реальності Крим є наразі російською територією».

Наразі Білорусь формально не належить до країн, які визнали результати так званого «референдуму» в Криму 2014 року, після якого Росія оголосила про приєднання українського півострова.