Головне на ранок: 80 обстрілів на Донбасі, Байден може зустрітися з Путіним, небезпека терактів у Росії

Українські військові заявляють про 80 обстрілів з боку російських гібридних сил на Донбасі, президент США Джо Байден обумовлює нову зустріч із російським лідером Володимиром Путіним відсутністю нової агресії проти України, посольство США в Москві попереджає американців про загрозу терактів у Росії. Докладніше про це – в огляді новин Радіо Свобода.

Бойовики минулої доби стріляли на Донбасі 80 разів, поранений військовий – штаб ООС

Минулої доби підтримувані Росією 80 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок обстрілів поранення зазнав один військовий, повідомляє штаб операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, російські гібридні сили здебільшого відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї.

Від початку доби бойовики вісім разів порушили «тишу», втрат у ЗСУ немає.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Бойовики традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону.

Підконтрольні Росії адміністрації заявляють про руйнування приватного будинку в селі Піонерське (окупована частина Луганської області) та загибель двох його жителів. Про бойові втрати не повідомляють.

Місцеві жителі повідомили проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, що минула ніч була «більш тихою», хоча постріли з артилерії все ж було чути.

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Байден попередньо погодився на зустріч із Путіним

Президент США Джо Байден попередньо домовився про зустріч на найвищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями, оскільки прагне утримати кремлівського лідера від вторгнення в Україну.

Байден зустрінеться з Путіним після переговорів 24 лютого між держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, «якщо не відбудеться вторгнення», заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі у заяві від 20 лютого.

Ідея двосторонньої зустрічі була запропонована президентом Франції Емманюелем Макроном, який напередодні окремо поспілкувався з обома лідерами.

Про конкретну дату та місце проведення саміту не повідомляється. Байден і Путін вперше зустрілися як глави держав у червні в Женеві. Цей саміт був викликаний невеликим нарощуванням російської військової присутності поблизу кордонів України навесні.

Перед самітом Байден візьме участь у віртуальній зустрічі зі своїми колегами з «Групи семи» (G7) 24 лютого, щоб обговорити кризу, спровоковану нарощуванням військ Росією.

Посольство США в Москві попередило американців про небезпеку терактів у Росії

Американське посольство в Москві опублікувало 20 лютого попередження для громадян США про можливі теракти в Росії.

«За даними джерел ЗМІ, існують загрози нападів на торговельні центри, на залізниці та в метро, в інших місцях скупчення людей у великих містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною», – ідеться в тексті на сайті дипломатичного представництва.

Також посольство США радить американським громадянам подумати про план виїзду із Росії. Ймовірно, попередження повʼязане із загостренням ситуації на Донбасі.

Президент США Джо Байден раніше цього тижня поінформував західних союзників, що за оцінками розвідки, російське вторгнення може включати не лише атаку зі сходу України, через Донбас, але також із території Білорусі та з подальшим підходом до Києва.

Росія плани вторгнення неодноразово заперечувала, наголошуючи, що її війська перебувають поблизу українських кордонів через бойові навчання. Москва також відкидає звинувачення в агресії щодо України та присутності її військових на сході України.