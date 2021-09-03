Головні новини ранку: Зеленський у Стенфорді, Нацрада проти «НАШ», Медведчук лишається під вартою

Зеленський у США зустрівся з гендиректором Apple і виступив у Стенфордському університеті

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в місті Купертіно, а також відвідав Стенфордський університет у Каліфорнія і виступив перед експертним середовищем цього закладу. Під час зустрічі з Куком обговорили, зокрема, проєкт перепису населення, можливість співпраці в галузі освіти з програмування та будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні.

Нацрада знову оштрафувала «Наш» і подає до суду про анулювання ліцензії за мову ворожнечі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що знову наклала штраф на телеканал «Наш» і подає позов до суду про анулювання його ліцензії через мову ворожнечі в його ефірі. Штраф на суму 119 544 гривні 75 копійок наклали через виступ у ефірі міністерки юстиції часів Януковича Олени Лукаш. Вона, за висновками Нацради, озвучила висловлювання, які містили ознаку розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Наразі не ясно, чи може йтися вже про другий позов до суду про анулювання ліцензії каналу «Наш», чи йдеться про той самий крок, який Нацрада вже анонсувала за результатами засідання 19 серпня.

США: Росія відмовилася продовжувати мандат місії ОБСЄ на своєму кордоні

Росія відмовилася продовжувати мандат спостережної місії ОБСЄ, яка працювала в районі російських контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, йдеться у заяві спеціального представника США при ОБСЄ. Йдеться про КПП «Гуково» і «Донецьк». У США нагадали, що Росія підписала Мінські протоколи, які, зокрема, передбачають «постійний моніторинг на українсько-російському кордоні та перевірку з боку ОБСЄ». У МЗС України назвали цей намір «продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей».

Медведчуку продовжили домашній арешт на два місяці

Печерський районний суд Києва продовжив на два місяця домашній арешт народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука. Він зобов’язаний залишатися під цілодобовим домашнім арештом до 31 жовтня. Медведчука і його соратника Тараса Козака звинувачують у «державній зраду» і «готуванні до розграбування національних цінностей на окупованій території».

В МЗС з’ясовують обставини загибелі українця в Польщі

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті громадянина України Дмитра Никифоренка, заявив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками польської поліції. За даними польського видання Gazeta Wyborcza, після затримання 25-річного Никифоренка польські поліцейські і працівник осередку допомоги нетверезим особам у Вроцлаві його били та душили, застосували подразливий газ. Унаслідок цих дій українець 30 липня помер на місці. Наразі відомо, що чотирьох причетних до інциденту працівників поліції відсторонили від служби, а двох подали на звільнення.