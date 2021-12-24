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У Гонконгу прибрали ще два пам’ятники протестувальникам, вбитим на площі Тяньаньмень

Скульптуру «Стовп сорому», встановлену на території Гонконгського університету, демонтували 23 грудня

Ще два пам’ятники, встановлені на честь продемократичних демонстрантів, убитих під час розгону на площі Тяньаньмень у 1989 році в Пекіні, зняли в Гонконгу.

24 грудня з Китайського університету Гонконгу (CUHK) прибрали статую Богині демократії, а в Університеті Ліннань – барельєф про вбивства на Тяньаньмень. Це сталося на наступний день після того, як найстаріший університет Гонконгу демонтував статую на честь подій 1989 року в Пекіні.

CUHK заявив, що «несанкціоновану статую» вивезли.

Бронзова статуя заввишки 6,4 метра була створена за зразком 10-метрової білої гіпсової і пінопластової статуї, встановленої студентами на площі Тяньаньмень в 1989 році як символ їхньої рішучості в дотриманні свободи і демократії в Китаї.

Барельєф в Університеті Ліннань включав зображення Богині демократії та зображення танків, що зупиняються перед самотнім протестувальником, і жертв, розстріляних китайськими військами.

Університет Ліннань повідомив в електронному листі агентству Reuters, що предмети, які можуть становити «юридичні ризики і ризики для безпеки», були «вилучені та зберігаються належним чином».

Напередодні Університет Гонконгу демонтував скульптуру на честь продемократичних демонстрантів, убитих під час розгону на площі Тяньаньмень у 1989 році в Пекіні.

Восьмиметровий «Стовп сорому» був одним із небагатьох громадських меморіалів, які залишалися в Гонконзі після кривавого розгону. Його було вилучено під час нічної операції через два місяці після того, як університет вперше наказав його прибрати.

Після зняття пам’ятників у трьох університетах у Гонконзі майже не залишилося публічних меморіалів у пам’ять про події на площі Тяньаньмень.

Розгін на площі Тяньаньмень є табуйованою темою в материковому Китаї, де його не можна публічно відзначати.

Гонконгці традиційно проводили щорічні вшанування при свічках, організовані Альянсом в пам’ять про вбитих продемократичних демонстрантів. Але влада забороняла цей захід протягом останніх двох років, посилаючись на суспільні ризики від пандемії коронавірусу.

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