У Гонконгу прибрали ще два пам’ятники протестувальникам, вбитим на площі Тяньаньмень

Ще два пам’ятники, встановлені на честь продемократичних демонстрантів, убитих під час розгону на площі Тяньаньмень у 1989 році в Пекіні, зняли в Гонконгу.

24 грудня з Китайського університету Гонконгу (CUHK) прибрали статую Богині демократії, а в Університеті Ліннань – барельєф про вбивства на Тяньаньмень. Це сталося на наступний день після того, як найстаріший університет Гонконгу демонтував статую на честь подій 1989 року в Пекіні.

CUHK заявив, що «несанкціоновану статую» вивезли.

Бронзова статуя заввишки 6,4 метра була створена за зразком 10-метрової білої гіпсової і пінопластової статуї, встановленої студентами на площі Тяньаньмень в 1989 році як символ їхньої рішучості в дотриманні свободи і демократії в Китаї.

Барельєф в Університеті Ліннань включав зображення Богині демократії та зображення танків, що зупиняються перед самотнім протестувальником, і жертв, розстріляних китайськими військами.

Університет Ліннань повідомив в електронному листі агентству Reuters, що предмети, які можуть становити «юридичні ризики і ризики для безпеки», були «вилучені та зберігаються належним чином».

Напередодні Університет Гонконгу демонтував скульптуру на честь продемократичних демонстрантів, убитих під час розгону на площі Тяньаньмень у 1989 році в Пекіні.

Восьмиметровий «Стовп сорому» був одним із небагатьох громадських меморіалів, які залишалися в Гонконзі після кривавого розгону. Його було вилучено під час нічної операції через два місяці після того, як університет вперше наказав його прибрати.

Після зняття пам’ятників у трьох університетах у Гонконзі майже не залишилося публічних меморіалів у пам’ять про події на площі Тяньаньмень.

Розгін на площі Тяньаньмень є табуйованою темою в материковому Китаї, де його не можна публічно відзначати.

Гонконгці традиційно проводили щорічні вшанування при свічках, організовані Альянсом в пам’ять про вбитих продемократичних демонстрантів. Але влада забороняла цей захід протягом останніх двох років, посилаючись на суспільні ризики від пандемії коронавірусу.