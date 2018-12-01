Гурт Бориса Гребенщикова переніс заплановані на грудень концерти в Україні

Заплановані на грудень концерти російського гурту «Акваріум» в Україні перенесені, повідомив його лідер Борис Гребенщиков у Facebook.

«На жаль, через форс-мажор наш тур по Україні зараз не може відбутися. Сподіваємося, форс-мажор кане в Лету й ми повернемося до вас. Тому концерти не скасовуються, а переносяться на більш розумний час», – заявив Гребенщиков.

30 листопада Україна на час дії воєнного стану в обмежила в’їзд росіян-чоловіків віком від 16 до 60 років.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій областях.