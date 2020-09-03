ВАКС знову подовжив Гримчаку запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд залишив колишнього заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака. Про це рішення суддя заявив на засіданні 3 вересня.

«Суд... постановив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу (домашнього арешту) Гримчаку Юрію Миколайовичу задовольнити», – заявив він.

Відтак Гримчак залишатиметься під нічним домашнім арештом (з 22 вечора до 6 ранку) до 2 листопада 2020 року включно. Крім того, він повинен утримуватися від спілкування з іншим обвинуваченим Ігорем Овдієнком та свідками у справі, а також службовцями Київської міської державної адміністрації, Міністерства культури, а також представниками компанії «Катран-К», яка також фігурує в справі.

Читайте також: Антикорупційний суд закрив справу Омеляна про недостовірне декларування

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство.

15 серпня минулого року Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді». Спочатку у грудні з-під варти звільнили Овдієнка, а пізніше після зменшення втричі застави звільнили і Гримчака – він мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і перебувати під нічним арештом.