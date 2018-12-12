У Канаді суд відпустив під заставу фінансову директорку Huawei

У Канаді суд відпустив під заставу у 7,5 мільйонів доларів фіндиректорку китайської компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу.

Частину застави Ваньчжоу має внести готівкою і надати суду не менше п’яти поручителів.

Суд зобов’язав Ваньчжоу проживати у будинку свого чоловіка в Ванкувері під цілодобовим наглядом охорони до наступного засідання 6 лютого. Тоді вирішуватиметься питання її можливої екстрадиції в США.

Фіндиректорка Huawei не має права залишати будинок між 23:00 і 6:00 і зобов’язана носити електронний браслет.

Суд також конфіскував паспорти Ваньчжоу.

Якщо до 8 січня Вашингтон не направить Канаді офіційний запит про екстрадицію, Ваньчжоу звільнять.

46-річна Мен, яка є дочкою засновника Huawei, була заарештована у канадському Ванкувері за запитом США. Америка вважає, що китайська корпорація намагається обійти торговельні санкції США проти Ірану.

Сполучені Штати звинувачують Huawei у використанні підставної компанії в Гонконгу, щоб продавати до Ірану обладнання в порушення санкцій. На їхню думку, Мен та Huawei обманули американські банки щодо свого бізнесу в Ірані.

Мен наполягає на своїй невинуватості й збирається доводити свою правоту в американському суді, якщо її екстрадують до США.