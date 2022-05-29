Російські війська обстріляли житлові будинки Гуляйполя, є поранений – Запорізька ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє 29 травня, що внаслідок обстрілу попереднього дня військами РФ міста Гуляйполя одна людина отримала поранення.
«28 травня військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя, які зазнали значних ушкоджень. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджене шиферне покриття на дахах. Зруйновані прибудинкові території, гаражі та інші господарчі будівлі. У деяких осколками потрощено подвір’я та припаркований на ньому автомобіль. Наразі встановлена інформація щодо однієї травмованої людини», – йдеться у повідомленні.
Про обстріли цивільної інфраструктури армією РФ в районі Гуляйполя повідомляв Генштаб ЗСУ і вранці 28 травня.
Раніше Запорізька ОВА інформувала про трьох травмованих внаслідок обстрілів Гуляйполя 12 травня.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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