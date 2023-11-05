На Одещині триває робота ППО – Гуменюк

«Ворог знову вдався до атаки по південних регіонах, зокрема, зараз відбувається робота ППО безпосередньо в Одесі. Тому я закликаю всіх бути максимально обережними, знаходитись в укриттях, хоча б скористатись правилом двох стін, не наражати себе на небезпеку і не заважати роботі ППО», – зазначила вона.

«Ворог намагався влучити в інфраструктурний об’єкт, де зруйнував адмінбудівлю, є поранені. Але те, що одночасно було спрямовано й по Дніпропетровщині, там крилата ракета Х-59 була знищена силами ППО. Тому ми в принципі передбачали, що імовірно будуть продовження і зараз фактично так і відбувається. Є інформація про запуски й ударних безпілотників типу «шахед» із Кримського мису Чауда, і це означає, що тривоги ще будуть лунати», – підсумувала Гуменюк.

Ввечері в неділю, 5 листопада, сили РФ запустили кілька груп «шахедів» з мису Чауда в Криму, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.