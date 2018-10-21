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21 Жовтень 2018, Київ 13:45
Новини | Події

У ДСНС розповіли про ситуацію на складах боєприпасів біля Ічні

Рятувальники продовжують очищувати територію від боєпропасів

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На території військового арсеналу під Ічнею у Чернігівській області станом на 21 жовтня вибухів не спостерігається. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 08:00 21 жовтня на території арсеналу Міноборони випадків детонації боєприпасів не спостерігалося. Загиблих та травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано», – ідеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС продовжують очищувати від боєприпасів прилеглу до арсеналу територію.

В районі зони надзвичайної ситуації задіяні 552 особи та 129 одиниць техніки.

Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео
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Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео

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Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.

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