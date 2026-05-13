Іран: ув’язнену нобелівську лауреатку Мохаммаді госпіталізували після підозри на серцевий напад

Ув’язнена іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді перебуває в лікарні, медики наразі не можуть дати остаточний прогноз щодо її стану, повідомив іранській службі Радіо Свобода Хамідреза Мохаммаді 12 травня.

Кілька днів тому іранська влада відпустила Мохаммаді під заставу на тлі кризи зі здоров’ям, яка, за словами її родини, ледь не призвела до її смерті.

Брат правозахисниці розповів, що після 10 днів у відділенні інтенсивної терапії лікарні в північно-західному місті Зенджан родина замовила власну карету швидкої допомоги, щоб доставити її до Тегерана, де її зараз лікує медична бригада. За його словами, під час госпіталізації тиск Мохаммаді впав до критично низького рівня.

«Лікарі не можуть сказати нічого остаточного, оскільки медична карта Наргес складна», – сказав він, посилаючись на супутні захворювання, в тому числі запалення серця, як на фактори, що ускладнюють її стан.

Хамідреза Мохаммаді додав, що наступний тиждень буде повністю присвячений аналізам та ангіографії, щоб визначити ступінь погіршення її здоров’я, перш ніж можна буде розпочати будь-яке лікування.

54-річна Мохаммаді перенесла підозру на серцевий напад у в’язниці Зенджан 24 березня, де вона відбуває 18-річний термін покарання. Її паризький адвокатка Ширінн Ардакані заявила минулого тижня, що вона втратила 20 кілограмів і була невпізнанною ще до останнього арешту в грудні.

У спільній заяві, опублікованій 12 травня, понад 110 нобелівських лауреатів закликали іранську владу та міжнародну спільноту діяти «негайно», щоб забезпечити її звільнення та постійний доступ до медичного лікування.

«Медичні експерти попереджають, що її життя може бути під безпосередньою загрозою», – сказали підписанти, додавши, що їй місяцями відмовляли в спеціалізованій медичній допомозі, поки вона перебувала у в’язниці.

Її брат сказав, що іранській судовій системі не потрібно вдаватися до страт, щоб змусити активістів замовкнути.





«Коли багато шуму, а увага міжнародної спільноти зосереджена на чомусь іншому, іранський уряд використовує це тихе вбивство», – сказав він.

На думку Мохаммаді, план іранського режиму полягав у тому, щоб його сестра непомітно померла на тлі конфлікту зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Це б ліквідувало, за словами брата правозахисниці, один із найпотужніших голосів в іранському громадянському суспільстві.

Це застереження перегукується з уривком з майбутніх мемуарів Мохаммаді, які мають бути опубліковані наприкінці цього літа, в яких вона пише, що авторитарним режимам не завжди потрібна шибениця – іноді вони просто чекають, поки тіло зламається.

«Щодня ми бачимо, як стан Наргес погіршується. Питання в тому, чи хочемо ми припинити боротьбу за те, щоб вижити, чи змусити (Ісламську республіку – ред.) відмовитися від використання хвороб ув’язнених як зброї», – сказав її брат

Мохаммаді отримала Нобелівську премію миру в 2023 році за десятиліття боротьби за права людини та права жінок в Ірані. Вона не змогла отримати нагороду особисто, оскільки на той час була ув’язнена. Її фонд закликав до її остаточного звільнення, заявивши, що вона ніколи не повинна повертатися до умов, які призвели до погіршення її здоров’я.