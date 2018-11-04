Напередодні нових санкцій в Ірані відзначають річницю розриву відносин із США

В іранській столиці Тегерані відзначають 39-ту річницю захоплення посольства Сполучених Штатів, яке призвело до розриву відносин із Вашингтоном.

Учасники демонстрації зібралися біля колишньої будівлі дипломатичної місії в Тегерані, де скандували гасла «Смерть Ізраїлю» і «Геть США». За повідомленнями місцевого телебачення, схожі акції пройшли по всій країні.

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Іранці, які зібралися з нагоди річниці, спалили опудало президента США Дональда Трампа, а також американський і ізраїльський прапори.

Антиамериканські настрої в країні посилилися після того, як Трамп вирішив вийти з ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році.

5 листопада мають набути чинності нові санкції, запроваджені Вашингтоном проти Ірану – вони зокрема вдарять по галузях енергетики, суднобудівництва, вантажних перевезеннях і фінансовому секторі.

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Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди, попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.

У серпні набув чинності попередній етап санкцій США, які стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.