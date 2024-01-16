ISW проаналізував реакцію в Росії на інформацію про збиття російського А-50

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували реакцію в Росії на інформацію про збиття українськими військовими російського літака А-50.

Як зазначається в звіті ISW, російський інформаційний простір здебільшого заперечував те, що українські війська завдали удару по літаку А-50, натомість «дивним чином» стверджував, що літак був знищений «дружнім вогнем» російської ППО.

Проте аналітики зауважують, що А-50 використовується для координації російської авіації та, можливо, протиповітряної оборони, і твердження про те, що російська ППО збила А-50, означатиме катастрофічний провал з боку російських військ, якщо це правда.



Крім того, в ISW звертають увагу, що російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є співробітником невстановленої російської служби безпеки, стверджує, що невстановлені російські діячі створили «качку» (російський термін для неправдивих заяв) про те, як російські війська збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що місії над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і причиною інциденту стала людська помилка.



«Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними», – зазначають в Інституті вивчення війни.

15 січня українські медіа з посиланням на свої джерела повідомляли, що ввечері 14 січня українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50, а також підбили ІЛ-22.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом підтвердив, що військові Повітряних сил ЗСУ знищили російські літаки А-50 та Іл-22.

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У Міноборони РФ ці дані не коментували. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає інформації про збиття ЗСУ російських літаків.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 329 літаків. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.

У лютому 2023 року у Повітряних силах ЗСУ заявили, що ймовірне пошкодження вибухами російського військового літака-розвідника А-50 на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі є «гарною новиною» для українських військових. Російська сторона це заперечувала.

У розвідці Великої Британії тоді заявили, що втрата A-50 була б серйозною для Росії, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій. У британській розвідці припустили, що у Росії, ймовірно, залишилось в експлуатації шість робочих А-50.

A-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, його роль полягає у створенні розпізнаної повітряної картини і забезпеченні координації винищувачів.