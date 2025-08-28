ISW: сили РФ часто намагаються перебільшити значущість своєї активності на полі бою

Російські війська, ймовірно, використовують тактику інфільтрації, яка не призводить автоматично до утримання стійких позицій, а російські сили часто використовують карти, що намагаються показати ці переміщення, щоб перебільшити присутність значущої російської активності на полі бою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 27 серпня.

Як повідомляється, сили РФ використовують тактику інфільтрації в Дніпропетровській області, подібну до тієї, що вони використовували поблизу Добропілля (на північний захід від Покровська) на початку серпня 2025 року.



ISW зазначає, що спостерігав повідомлення про те, що російські війська все частіше застосовують цю тактику по всій лінії фронту.

Шар карти ISW «Оцінені російські просування» показує лише російську передову лінію власних військ (FLOT) і не розрізняє стійкі російські позиції та обмежені місії інфільтрації.



У листопаді 2024 року аналітики ISW оцінювали, що російське військове командування, ймовірно, просуватиметься в Дніпропетровську область, щоб перекрити українські наземні лінії комунікацій (GLOC), які підтримують українські позиції в Донецькій області, та спробувати оточити ці позиції.

В Інституті вивчення війни припускають, що сили РФ також можуть намагатися просуватися в Дніпропетровській області, щоб створити умови для подальших операцій у регіоні.

Читайте також: У ЗСУ розповіли про ситуацію на Дніпропетровщині – напередодні були повідомлення про окупацію там двох сіл

26 серпня аналітичний проєкт DeepState заявив про окупацію цих двох сіл на Дніпропетровщині. Вони розташовані поблизу адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Українські військові вперше визнали, що сили РФ увійшли до Дніпропетровської області. Але у Генштабі ЗСУ заперечили інформацію про окупацію російськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка.

На початку липня повідомлялось про окупацію російськими військами Дачного Дніпропетровської області. Однак згодом Київ заявив, що прориву військ РФ на територію Дніпропетровської області немає



