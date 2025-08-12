ЗМІ: уряд Італії прагне скоротити китайські частки у деяких компаніях, щоб уникнути напруженості зі США

Уряд Джорджії Мелоні розглядає плани щодо обмеження частки китайських інвесторів у ключових компаніях, щоб уникнути потенційної напруженості зі США.



Як Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, зусилля Італії стосуватимуться фірм, які вважаються стратегічними, як приватних, так і державних.



Виробник шин Pirelli & C. SpA, де китайська державна компанія Sinochem International Corp. має 37% акцій, є одним із найпомітніших прикладів урядової стратегії Мелоні, повідомили джерела.



Журналісти раніше повідомляли, що постачальник шин Pirelli для команд Формули-1 став об'єктом потенційного обмеження продажів у США через свою китайську власність і прагнув обмежити роль інвестора в управлінні. Хоча Sinochem заявила, що її частка в виробнику шин є довгостроковою інвестицією, Рим оцінює варіанти, які можна змусити азійського інвестора продати акцію, повідомили джерела.

За даними джерел, італійський уряд також хотів би витіснити китайських інвесторів з CDP Reti SpA – фірма, яка володіє контрольними пакетами акцій італійських енергетичних мереж, на 35% належить підрозділу State Grid Corporation of China, який має двох членів ради директорів, що можуть впливати на прийняття рішень.



Ще один випадок – Ansaldo Energia SpA, один з найбільших у світі виробників електростанцій. Навіть якщо Shanghai Electric вже скоротила свою частку з 40% до 0,5%, китайська присутність все ще блокує її участь у деяких тендерах та торгах на електроенергію в США, повідомила людина, знайома з цим питанням.

Існує близько 700 італійських компаній з китайськими інвесторами, але увага уряду зосереджена переважно на великих підприємствах у стратегічних секторах, таких як енергетика, транспорт, технології та фінанси.



Італійський уряд, Pirelli, CDP Reti та Ansaldo Energia відмовилися від коментарів, як і представник Sinochem з Італії.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що інвестиційна співпраця між Китаєм та Італією є взаємовигідною і не повинна бути перешкодою для третьої сторони.



Італія, яка з ентузіазмом вітала китайських інвесторів після фінансової кризи 2008 року, зараз намагається зменшити ризики, пов’язані з Китаєм, намагаючись захистити критично важливі сектори, а також залишатися на правильному боці президента США Дональда Трампа.