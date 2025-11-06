В Івано-Франківську в одному з офісів вибухнула зарядна станція, постраждали дві людини – ДСНС

В Івано-Франківську на 3-му поверсі офісу вибухнула зарядна станція, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Одну людину врятували надзвичайники, ще 40 осіб евакуювали з будівлі. Причини вибуху з’ясовують фахівці», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали використовувати лише сертифіковане обладнання і не перевантажувати електромережу, а також не залишати зарядні пристрої без нагляду.

В Україні на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі останнім часом обмежуть споживання електроенергії, періодично вимикаючи світло, у зв’язку з цим люди змушені користуватися зарядними станціями й генераторами.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.