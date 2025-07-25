Кабмін призначив 5 нових заступників міністра оборони

Кабінет міністрів 25 липня ухвалив низку кадрових рішень щодо заступників міністрів, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Зокрема, Кабмін звільнив Сергія Боєва, Валерія Чуркіна та Катерину Черногоренко з їхніх посад заступників у Міноборони.

Зокрема, Сергій Боєв, який раніше був першим заступником, став заступником голови відомства.

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Також призначені перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк та заступники:

Ганна Гвоздяр

Володимир Заверуха

Юрій Мироненко

Оксана Ферчук (заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації)

Заверуха та Гвоздяр раніше були заступниками міністра з питань стратегічних галузей промисловості, яке було інтегроване в Міноборони. Уряд також звільнив:

заступників голови Мінстратегпрому Людмилу Шемелинець (вона стала першою заступницею міністра соціальної політики, сім’ї та єдності) та Вікторію Киреєву

заступників міністра захисту довкілля Олександра Семенця та Сергія Власенка

Мельничук повідомляє про призначення:

Інни Солодкої заступницею міністра соціальної політики, сім’ї та єдності

Дарії Марчак (раніше заступниці міністра соцполітики) заступницею міністра економіки, довкілля та сільського господарства

«Прийнято рішення вважати Комірного Анатолія Віталійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації», – додає представник уряду.

Верховна Рада 17 липня підтримала запропоновані Зеленським зміни в уряді. Зокрема, парламент затвердив кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України. Її попередник Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони.



