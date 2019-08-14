Кабмін: з 1 січня тренерам дитячих спортивних шкіл збільшать зарплату

Тренерам дитячих і юнацьких спортивних шкіл збільшать зарплату на 20-70% з 1 січня 2020 року, повідомив Кабінет міністрів України.

За даними Міністерства молоді та спорту, підвищення, передбачене нормативним актом, відтепер залежитиме не від місця роботи тренерів-викладачів, а підвищуватиметься залежно від наявної категорії, яка встановлюється за результатом їхньої роботи.

Крім того, уряд схвалив рішення про збільшення стипендій для видатних і перспективних спортсменів, про запуск центру олімпійської підготовки зі стрибків у воду, а також про розвиток матеріально-технічної бази для паралімпійського спорту.