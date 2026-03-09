Каллас: найбільшу загрозу Росія становить не на полі бою, а за столом переговорів

Війни в Україні й на Близькому Сході мають спільну основу, яка полягає в руйнуванні міжнародного права, заявила 9 березня на щорічній конференції послів ЄС у Брюсселі очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Дві головні глобальні кризи сьогодні – на Близькому Сході та в агресії Росії проти України – безпосередньо пов’язані. Тому що вони мають спільну основу: руйнування міжнародного права. Це різко загострилося, коли Росія, постійний член Ради безпеки ООН, безкарно вторглася до сусідньої держави… Це стало сигналом для всього світу, що за свої дії більше немає відповідальності. Книга правил була просто викинута у вікно», – підкреслила Каллас.

Вона впевнена, що без відновлення міжнародного права й відповідальності за його порушення дестабілізація і хаос повсюди продовжаться. Нині ж, зауважила Каллас, формується новий світовий порядок, у якому домінує сила.

Тим не менше, продовжила чільна дипломатка ЄС, Росія не перемагає в Україні, а найбільша пов’язана з державою-агресоркою загроза – не на полі бою.

«Її армія загрузла, а економіка перебуває в різкому спаді. Демографічно Росія руйнується. Насправді найбільша загроза, яку зараз становить Росія, полягає в тому, що вона може отримати більше за столом переговорів і через когнітивну війну, ніж досягла на полі бою. І саме тому так само важливо, як мати місце за столом переговорів, – знати, що саме вимагати, коли ти сидиш за цим столом», – наголосила Каллас, нагадавши про свої пропозиції вимог від Росії, зокрема обмеження чисельності її армії та компенсацію нею завданих Україні збитків.

Високопосадовиця наголосила, що не бачить жодних ознак прагнення Росії до миру, й останні удари по Україні 7 березня є свідченням цього.

«Навпаки – все, що ми бачимо, вказує на те, що Росія хоче розширити війну. Тому ми також переозброюємося, щоб зміцнити здатність Європи захищати себе… Стримування війни дешевше, ніж її ведення», – наголосила Каллас.

Читайте також – Опитування: 70% українців не вірять, що нинішні переговори приведуть до сталого миру

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

5 та 6 березня Україна та Росія також провели обмін полоненими. Україна змогла повернути 500 військових з російського полону. Домовленості про цей обмін було досягнуто на перемовинах у Женеві у лютому.

Чергова зустріч, яка планувалася минулого тижня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.