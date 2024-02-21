Уряд Казахстану пропонує заборонити ховати в Пантеоні родичів Назарбаєва

Уряд Казахстану ініціював поправки до закону про Пантеон, що виключать родичів першого президента країни Нурсултана Назарбаєва зі списку осіб, які мають право бути похованими в цьому дорогому публічному місці. 21 лютого казахстанські ЗМІ повідомили, що законопроєкт розроблено міністерством культури та інформації.

Законопроєкт має на меті скасувати чинний закон, згідно з яким родичі Назарбаєва, родичі його наступників, а також родичі голів Конституційного суду та державних секретарів мають право бути похованими в Пантеоні.

Ідея побудувати Пантеон, громадську будівлю з могилами видатних казахів і кладовищем на території близько 9000 гектарів поблизу столиці Астани, викликала суперечки в казахському суспільстві, коли її ініціював уряд Назарбаєва в 2016 році.

Багато хто звинувачував уряд у зловживанні сотнями мільйонів доларів державних коштів і грошей платників податків під час економічного спаду, натомість інші звинувачували Назарбаєва в спробі зберегти культ своєї особи навіть після його смерті.

83-річний Назарбаєв та його найближче оточення втратили владу та вплив після безпрецедентних антиурядових протестів у січні 2022 року. Перший президент пішов у відставку з посади в 2019 році, обравши своїм наступником давнього союзника Касима-Жомарта Токаєва. Але спершу Назарбаєв зберігав широкі повноваження як голова Ради безпеки. Багато його родичів продовжували обіймати важливі пости в уряді, органах безпеки та прибуткових енергетичних групах.