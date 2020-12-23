У Харкові попрощаються з Геннадієм Кернесом

У Харкові 23 грудня поховають міського голову Геннадія Кернеса, який минулого тижня помер у Німеччині від наслідків COVID-19.

«Рано-вранці в середу пройде відспівування в Благовіщенському соборі, а церемонія прощання запланована з 9:00 до 13:00 у фойє Харківського національного академічного театру опери і балету імені Лисенка. Після цього Геннадій Кернес буде похований на кладовищі №2», – повідомили раніше у міській раді.

Тіло Кернеса доправили до Харкова 21 грудня.

Секретар міської ради Ігор Терехов раніше припускав, що на похорон Кернеса приїде велика кількість людей, в тому числі з інших міст. Він додав, що рух центром міста буде обмежений 23 грудня.

Коли про смерть Геннадія Кернеса стало відомо 17 грудня, в Харкові оголосили триденну жалобу на 17, 18 і 19 грудня. Пізніше інформацію на сайті Харківської міськради оновили, скоротивши жалобу до двох днів 17 і 18 грудня.

Геннадій Кернес, який тривалий час лікувався від наслідків коронавірусного захворювання COVID-19, помер у ніч на 17 грудня в клініці в Німеччині, де він майже три місяці перебував на лікуванні.

61-річний Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова й раніше, з 2010 року, і мав вкрай суперечливу репутацію, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини – за деякими повідомленнями, в досить серйозному стані.