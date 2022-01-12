У вестибюлі на станції метро в Харкові обвалилася стеля, ніхто не постраждав – мерія

У Харкові у вестибюлі на станції метро «Площа Конституції» частково обвалилася стеля, внаслідок цього ніхто не постраждав, повідомив речник міської ради Юрій Сидоренко.

«Там уже працює комісія метрополітену, з’ясовує причини того, що сталося. Найголовніше, що ніхто не постраждав. Стелю далі «обстукуватимуть». Також будуть перевірені стелі всіх вестибюлів усіх станцій підземки», – написав Сидоренко у фейсбуці.

Причини інциденту наразі невідомі. За словами Сидоренка, про них повідомлять, «як тільки вони будуть зрозумілі».