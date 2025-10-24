Харків: 2 поранених через вибух невідомого пристрою, кількість постраждалих через обстріл РФ зросла

У Харкові через вибух невідомого пристрою постраждалих двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 24 жовтня.

«59-річний і 66-річний чоловіки зазнали вибухових травм. Їх госпіталізували», – заявив він.

Синєгубов додав, що лікарі надають пораненим необхідну допомогу.

Також міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання російського дрона «Ланцет» у причіп одного з транспортних підприємств, через яке постраждали двоє людей.

За даними міської влади, у місті зросла кількість поранених через ранковий російський обстріл керованими авіабомбами.

«Вже десятеро постраждалих внаслідок вранішнього удару 5 КАБами по місту», – повідомив Терехов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



