У Херсоні від удару РФ загинула очільниця місцевого відділення «Укрпошти»

У Херсоні внаслідок російського удару 24 жовтня загинула очільниця місцевого відділення «Укрпошти», повідомив керівник поштового оператора Ігор Смілянський.

«Чергова втрата для поштової родини «Укрпошти». Сьогодні Росія вбила нашу начальницю відділення в Херсоні – Каріну – дорогою на роботу. Вона їхала в маршрутці, коли терористи вдарили «Градом» по мирних людях. У Каріни залишилися син і чоловік», – йдеться в повідомленні.

За даними обласної влади, внаслідок російського удару по Херсону 24 жовтня загинули дві людини. Кількість постраждалих зросла до 25, зокрема 22 людини поранені в Корабельному районі міста. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що серед постраждалих – троє дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.