Три людини постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини – прокуратура

На Харківщині 16 листопада внаслідок російських ударів постраждали три людини, повідомила обласна прокуратура.

«Сьогодні близько 14:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по селу Старовірівка Куп’янського району. Пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди. 52-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також у період орієнтовно з 15:20 по 16:00 ворожі FPV-дрони вдарили по селу Лютівка Богодухівського району. Пошкоджено домоволодіння, знищене авто. Постраждали двоє чоловіків», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у прокуратурі нагадали, що вдень 16 листопада російські БпЛА атакували Холодногірський район Харкова, внаслідок чого пошкоджені територія футбольного майданчика і складське приміщення підприємства.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.