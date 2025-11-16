Росія двічі вдарила по Харкову: є влучання по дитячому майданчику і підприємству – Терехов

У неділю, 16 листопада, сили РФ атакували дроном типу «Молнія» Холодногорівський район Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – зазначив місцевий чиновник.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов написав у телеграмі, що влучання сталося по дитячому майданчику.

«У навколишніх будинках вибито кілька вікон. На щастя – без постраждалих та загиблих», – повідомив міський голова.

Пізніше мер Харкова уточнив, що був зафіксований ще один удар по цивільному підприємству Холодногірського району.

«Тип БПЛА, яким ворог наніс ударив по місту, встановлюється. Наразі інформація про постраждалих не надходила», – написав Терехов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



