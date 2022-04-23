ЗСУ вибили російські війська з декількох населених пунктів на Харківщині – ОВА

Збройним силам України вдалося вибити російських військових із трьох населених пунктів у Дергачівському районі Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку та закріпилися на позиціях», – написав він у телеграмі.

За даними голови ОВА, загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова й області, за добу – завдали 56 ударів, внаслідок яких двоє людей загинули, 19 – поранені.

«По області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі», – додав Синєгубов.

У Генштабі ЗСУ вранці 23 квітня повідомили, що найбільша активність російських військ у 59-у добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямках.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).



Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».​