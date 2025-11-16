Влада: російські військові атакували дроном автівку в Херсоні, постраждали чоловік і жінка

Російські військові близько 13.00 у неділю, 16 листопада, атакували з дрона цивільну автівку в Херсоні, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

«Внаслідок ворожого удару 57-річна жінка та 58-річний чоловік дістали уламкові поранення, вибухові й закриті черепно-мозкові травми. Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги», – зазначили у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.