Прокуратура: внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, четверо постраждалих

Наслідки обстрілів силами РФ центра Херсона, серпень 2025 року
Наслідки обстрілів силами РФ центра Херсона, серпень 2025 року

Протягом дня неділі, 19 жовтня, у Херсонській області внаслідок обстрілів РФ загинув один місцевий житель, повідомила місцева прокуратура.

«Станом на 18:00 відомо, що від наслідків російської агресії одна людина загинула та ще четверо дістали поранень», – кажуть у відомстві.

Зокрема, за даними прокуратури, у Бериславі двоє цивільних постраждали внаслідок вибуху снаряда, який ворог скинув з дрона.

«В Антонівці близько 17:30 місцевий житель підірвався на мініпелюстці. Йому надають допомогу медики», – уточнили у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


