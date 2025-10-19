Прокуратура: внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, четверо постраждалих

Протягом дня неділі, 19 жовтня, у Херсонській області внаслідок обстрілів РФ загинув один місцевий житель, повідомила місцева прокуратура.

«Станом на 18:00 відомо, що від наслідків російської агресії одна людина загинула та ще четверо дістали поранень», – кажуть у відомстві.

Зокрема, за даними прокуратури, у Бериславі двоє цивільних постраждали внаслідок вибуху снаряда, який ворог скинув з дрона.

«В Антонівці близько 17:30 місцевий житель підірвався на мініпелюстці. Йому надають допомогу медики», – уточнили у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



