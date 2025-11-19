ОВА: на Хмельниччині через атаку РФ знеструмлені 27 населених пунктів

На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки у Шепетівському районі пошкоджено лінію електропередачі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.



За його словами, через це знеструмлені 27 населених пунктів, майже дві тисячі абонентів залишилися без світла.

Україна вночі 19 листопада зазнала масованої атаки РФ. За даними президента Володимира Зеленського, сили РФ застосували понад 470 дронами та 48 ракетами різного типу.

Російських атак зазнали Львівщина, Тернопільщина, Прикарпаття, також під ударом були Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина. За словами Зеленського, внаслідок атаки РФ пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.