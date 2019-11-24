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24 листопада 2019, Київ 23:55
Новини | Міжнародні

Екзит-поли: Клаус Йоганніс вдруге обраний президентом Румунії

Йоганніс перемагає на виборах президента Румуні в другому турі

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Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі президентських виборів, свідчать дані екзит-полів.

За даними компанії IRES, Йоганніс отримує 66,5 відсотка й перемагає колишню прем’єрку і лідерку Соціал-демократичної партії Віоріку Денчиле. Водночас компанія CURS-Avangarde повідомляє, що Йоганніс здобув 64 відсотки.

Згідно з підрахунками Центральної виборчої комісії явка в другому турі виборів була на рівні близько 50%.

У жовтні парламент висловив Денчиле недовіру. Замість неї прем’єр-міністром Румунії став лідер правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Лудовік Орбан.

Вперше Йоганніс обраний президентом Румунії в грудні 2014 року.

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