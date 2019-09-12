«Цензурних слів немає»: Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ стосовно нього

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв «жорстко діяти» у відповідь на кримінальне провадження, яке Національне антикорупційне бюро України відкрило стосовно нього за рішенням суду. У коментарі Радіо Свобода він припустив, що це провадження – спроба завдати репутаційної шкоди.

За даними ЗМІ, колишній депутат Верховної Ради у судовому позові стверджував, що Клімкін та п’ятий президент Петро Порошенко зловживали владою, коли давали розпорядження підписати Мінські угоди з врегулювання ситуації на Донбасі й імплементувати їх.

«Колишній депутат Вовк, який проти МЗС подавав дуже багато позовів… Зараз НАБУ відмовило йому у відкритті справи, він пішов до суду. Якщо ми подивимося на Мінські домовленості, це взагалі чиста політика. Я навіть коментувати це не хочу. Я поважаю принцип верховенства права. Цензурних слів у мене нема. Я думаю, це за визначенням не підслідність НАБУ. Якщо це спроба завдати репутаційної шкоди, то я буду діяти дуже жорстко – з контрпозовами й так далі», – сказав Клімкін.

11 вересня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що за рішенням суду зареєструвало провадження стосовно колишнього президента України Петра Порошенка та колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Перед цим до Солом’янського райсуду Києва надійшов позов від громадянина, ім'я якого не називають, про те, що 15 липня він подав до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком за статтею «зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України.