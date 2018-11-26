Клімкін: нормандська четвірка говоритиме про формат миротворчої місії на Донбасі

Зустріч представників України, Росії, Франції й Німеччини відбудеться 26 листопада і буде присвячена обговоренню можливого формату миротворчої місії на Донбасі, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«З миром та миротворчістю у Російської Федерації, як бачимо, зовсім не склалося. Але навіть у цій надзвичайно складній ситуації будемо разом за нашими друзями намагатися говорити з Росією. Порядок денний: акти російської агресії в Чорному морі, миротворці на Донбасі та звільнення політичних в’язнів та заручників», – сказав він.

Зустріч у нормандському форматі голова МЗС анонсував ще минулого тижня. Однак тепер її порядок денний зазнав змін через події 25 листопада: співробітники Федеральної служби безпеки Росії захопили три українських кораблі, попередньо не пропустивши їх через Керченсько протоку в Азовське море.

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені. Загалом 23 людини були затримані.

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Президент України Петро Порошенко закликав Кремль відпустити моряків і повернути кораблі.

В Росії, зі свого боку, заявляють про «сплановану провокацію» з боку українських військово-морських сил.