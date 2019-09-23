Кличко повідомив про зареєстрований у Раді альтернативний законопроєкт про столицю

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про зареєстрований у Верховній Раді України альтернативного законопроєкту про столицю.

«Ми запропонували альтернативний законопроєкт про столицю (проект закону про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» 2143-1 від 19.09.2019), що вже зареєстрований у Верховній Раді. Там чітко прописано, що у киян має залишитись право обирати владу в своєму місті. І ця влада повинна бути підзвітною і відповідальною виключно перед киянам, а не призначатися згори», – сказав Кличко.

Він зазначив, що незалежно від того, чи це законопроєкт від провладної більшості чи альтернативний, обидва проекти мають бути представлені на громадське обговорення, дискусію з експертами і тільки після цього виноситися на голосування в парламенті.

13 вересня у парламенті був зареєстрований проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», який передбачає проведення позачергових виборів мера та міськради 8 грудня 2019 року. Згідно з документом, голову Київської міської державної адміністрації призначає та звільняє президент за поданням Кабінету міністрів. Передбачається, що ця посада стане «не сумісною з будь-якою іншою посадою».

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кличко назвав це рішення незаконним.