Кличко розповів, скільки будинків у Києві й досі залишаються без опалення

Станом на ранок 1 лютого у Києві без опалення залишається тисяча будинків, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«За минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України», – повідомив Кличко.

Мер зазначив, що комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло у квартири киян.

Раніше ввечері 31 січня перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталася вранці. Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії і підстанції працюють у звичайному режимі, додав урядовець.

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили, що системна аварія вранці цього ж дня сталася через технологічне порушення, внаслідок чого одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях, на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Зокрема, влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також було відсутнє водопостачання.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).