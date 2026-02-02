Кличко: у Києві без тепла залишаються близько 80 будинків

У Києві наразі близько 80 будинків залишаються без тепла після аварії в енергосистемі України, яка сталася у суботу, повідомив міський голова Віталій Кличко.



За його словами, комунальники й енергетики цілодобово працюють, щоб підключити будинки до теплопостачання.

Мер нагадав, що у суботу, 31 січня, без опалення залишилися 3 419 багатоповерхівок.

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

В Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.

Після масованих ударів РФ у січні у Києві без тепла залишалось близько шести тисяч багатоповерхівок, їм поступово повертали теплопостачання.