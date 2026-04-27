Комітет Ради не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра Клименка

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні розглянув проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та вирішив відхилити його. Про це повідомляє пресслужба комітету.

Авторами проєкту постанови №15185, яка була зареєстрована у Верховній Раді 21 квітня, були позафракційна Юлія Яцик, депутат від групи «За майбутнє» Сергій Рудик та від фракції «Слуга народу» Микола Галушко.

Зазначається, що під час позачергового засідання комітет заслухав інформацію голови Нацполіції Івана Вигівського, представників Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора про стрілянину 18 квітня у Києві.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазина. Стрілка ліквідували під час штурму.

Загалом внаслідок стрілянини загинули сім людей. Ці події правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня. За повідомленням, двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини, втекли після пострілів.

Міністр Ігор Клименко заявив, що інші екіпажі, які прибули за лічені хвилини, «діяли професійно». Дії тих поліцейських, які «залишили хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли», він описав як «це великий сором».

Суд 21 квітня обрав для поліцейських Михайла Дробницького та Анни Дудіної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави – 266 тисяч гривень. Наступного дня за них внесли заставу.