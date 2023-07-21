Клименко розповів, скільки поліцейських пішли на співпрацю з Росією на окупованих територіях

Після повномасштабного російського вторгнення 3,5 тисячі поліцейських залишилися на окупованих українських територіях. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр МВС Ігор Клименко, який на момент вторгнення був головою Національної поліції України. За словами міністра, це – «одиниці».

«Для України, для 130 тисяч особового складу – це одиниці. Але ми зважали на те, що частина з цих людей виїхала у перший день чи в перші два-три дні закордон або на Західну Україну несанкціоновано. Ми таких людей звільнили. Вони входять у ці 3,5 тисячі. Частина людей мали родичів тяжкохворих на цій території. Вони відмовилися також виходити з цих територій. Частина з них написали рапорти на звільнення. І були у той же ж день звільнені. І одиниці, які залишилися і співпрацювали з ворогом», – сказав Клименко.

За словами очільника МВС, відомство поіменно встановило тих поліцейських, які пішли на добровільну співпрацю з Росією. Клименко стверджує, що йдеться про приблизно 250 людей.

«Я думаю, що це десь приблизно 250 чоловік (співпрацює з ворогом – ред.). Це нижчий рівень наших поліцейських, які захотіли стати трошки вище. Як правило, це люди, які не досягли в житті на той час жодних кар’єрних або професійних висот», – сказав міністр внутрішніх справ.

За даними Офісу президента, наразі правоохоронні органи розслідують 5 888 справ за статтею про колабораційну діяльність.