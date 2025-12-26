Командування повідомляє про 121 боєзіткнення на фронті за добу

Українські військо «стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 грудня. Протягом попередньої доби на фронті зафіксували 121 бойове зіткнення.

Командування звітує про ураження Силами оборони трьох районів зосередження особового складу РФ, трьох пунктів управління, одного «важливого об’єкта противника» та двох артилерійських засобів.

ЗСУ відбили одну російську атаку на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще сім разів армія Росії намагалася прорватися оборонні рубежі на Південно-Слобожанському напрямку.

Одна атака мала місце на Куп’янському напрямку, дев’ять – на Лиманському.





Сили оборони зупинили п’ять російських спроб просунутися вперед на Слов’янському напрямку. Одне боєзіткнення відбулося на Краматорському напрямку, 15 російських атак – на Костянтинівському.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного», – йдеться в зведенні.

Російські загарбники 15 разів атакували на Олександрівському напрямку – в районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки.

Штаб також зафіксував сім російських атак на Гуляйпільському напрямку, в районах Успенівки та Гуляйполя та в бік Добропілля.

ЗСУ відбили одну російську атаку на Оріхівському напрямку, ще дві – на Придніпровському напрямку, в напрямку Антонівського мосту.

Напередодні речник Сил оборони півдня повідомив про бої в районі Гуляйполя: російські війська намагаються «інфільтруватися безпосередньо до центру міста». Також триває складна ситуація в районі Добропілля, Прилук та Варварівки, розташованих вздовж логістичного шляху з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.



