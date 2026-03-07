Командування: на фронті за добу було 148 боєзіткнень, найінтенсивніший напрямок – Покровський

Сили оборони продовжують відбивати спроби російських військ «покращити своє становище», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 7 березня. Загалом протягом попередньої доби на фронті зафіксували 148 бойових зіткнень.
Два боєзіткнення мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському російські війська п’ять разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Армія РФ п’ять разів атакувала на Куп’янському напрямку, вісім – на Лиманському і двічі на Краматорському. Дев’ять російських спроб просунутися вперед ЗСУ зупинили на Слов’янському напрямку.
На Костянтинівському напрямку російські війська 23 рази атакували в районах Костянтинівки, Плещіївки, Яблунівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Новопавлівки.
«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке», – йдеться в зведенні.
За даними штабу, російські загарбники атакували 19 разів на Гуляйпільському напрямку – в районах Мирного, Гуляйполя та в бік Залізничного, Криничного, Оленокостянтинівки й Варварівки.
Командування зафіксувало три російських атаки на Олександрівському напрямку, чотири на Оріхівському та одну на Придніпровському.
Читайте також: Росія збирає ударний кулак у Покровську: ось що про це свідчить
«Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту», – заявляє Генштаб.
Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Польовий повідомив 5 березня, що на півночі Покровська і Мирнограда на Донеччині залишаються українські військові. Ці міста залишаються однією з найгарячіших точок на лінії зіткнення.
Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».
Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.
Форум