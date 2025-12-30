Командування: українські війська відбили 43 російських штурми на Покровському напрямку

Протягом доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 30 грудня.

За повідомленням, ракетні війська і артилерія Сил оборони за добу уразили район зосередження російського особового складу, озброєння і військової техніки.

Дві сутички мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбили 12 атак.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять російських атак загарбників – Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу населеного пункту Піщане та в бік Петропавлівки.

Російські загарбники 10 разів атакували на Лиманському напрямку, намагаючись вклинитися в оборону в районах Колодязів, Зарічного та в бік Ямполя. Ще три атаки Сили оборони відбили на Слов’янському напрямку.

Штаб зафіксував 17 російських атак на Костянтинівському напрямку в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Костянтинівки й Софіївки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії», – йдеться в зведенні.

Армія РФ 13 разів атакувала на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 25 російських атак у районах Солодкого, Гуляйполя та Білогір’я.





Командування зафіксувало дві спроби російських військ просуватися на Оріхівському напрямку і ще дві – на Придніпровському напрямку.

«Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу», – заявляє штаб.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив 29 грудня в інтерв’ю 24 каналу, що російська армія контролює «приблизно половину» Покровська.

Раніше американський Інститут дослідження війни констатував на основі відкритих даних, що армія Росії оперує на менш ніж половині території Мирнограда і не контролюють всю територію Родинського, попри попередні заяви російського командування.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.



