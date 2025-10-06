Командування анонсує розгляд Радою законопроєкту про Кіберсили ЗСУ

Верховна Рада розгляне проєкт закону «Про Кіберсили Збройних Сил України» завтра, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 6 жовтня.

За повідомленням, у ЗСУ триває процес нарощення спроможностей із боротьби в кіберпросторі. Підрозділи кіберборотьби, утворені після початку повномасштабного вторгнення РФ, «вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога».

Процес формування Кіберсил, нагадує штаб, був запущений на вимогу указу президента від 26 серпня 2021 року щодо рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня того ж року «Про невідкладні заходи з кібероборони держави», а також директивних документів міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ.

Читайте також: Залужний прокоментував рішення про створення Космічних військ

«7 жовтня 2025 у Верховній Раді України заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 «Про Кіберсили Збройних Сил України». Вказаний проєкт Закону України було розроблено робочою групою, до складу якої були включені і профільні фахівці Генерального штабу Збройних Сил України», – заявляє командування.

Генштаб очікує, що ухвалення законопроєкту й підтримка ініціативи ЗСУ зі створення Кіберсил та розвитку бойових спроможностей у кіберпросторі «прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором».

Законопроєкт «про Кіберсили Збройних Сил України» зареєстрували в парламенті в грудні 2024 року. Згідно з пояснювальною запискою, він пропонує визначити правовий статус та засади діяльності Кіберсил, на які покладається кібероборона України.

Планується, що Кіберсили входитимуть до структури Збройних сил України та будуть виконувати визначені Конституцією та законами України завдання в кіберпросторі.