Новорічна ніч-2023: комендантську годину не скасовуватимуть, порушників затримуватимуть – поліція

У новорічну ніч в Україні не скасовуватимуть комендантську годину, а ті громадяни, які вийдуть на вулицю вночі, ризикують опинитися у відділку поліції, попередила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева в ефірі телемарафону.

«Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи», – зазначила Рева.

19 грудня в Києві на Софіївській площі відкрили головну ялинку країни – «Ялинку незламності».

На початку листопада на сайті Київської міськради зареєстрували петицію з пропозицією відмовитися від встановлення новорічної ялинки на Софійській площі Києва. Авторка петиції вважає недоречним встановлювати ялинку в умовах війни, а зекономлені кошти вона пропонує витратити на ЗСУ або на допомогу переселенцям.

Але після консультацій з силами оборони влада Києва все ж таки вирішила встановити новорічну ялинку. Як повідомляв Віталій Кличко, цьогорічна ялинка буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора. Оздоблена ялинка буде прикрасами минулих років.